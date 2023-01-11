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Калинская проиграла Бенчич в матче 2-го круга турнира Аделаида-2

Калинская проиграла Бенчич в матче 2-го круга турнира Аделаида-2
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Теннисистка из России Анна Калинская потерпела поражение во втором раунде турнира Аделаида-2. Спортсменка проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 3:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. За это время Калинская сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два из семи заработанных брейк-пойнтов. Бенчич, в свою очередь, шесть раз подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

Основная сетка турнира стартовала 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.

Аделаида-2 (ж). 2-й круг
11 января 2023, среда. 05:30 МСК
Анна Калинская
64
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Комментарии
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