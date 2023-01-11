«Это опыт, который помог мне». Доминик Тим высказался о своей серьёзной травме
Поделиться
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим высказался о своей серьёзной травме, из-за которой был вынужден пропустить более года.
«Знаете, это был интересный опыт. Вероятно, ни один, даже самый лучший, спортсмен не пройдёт свою карьеру без серьёзной травмы. Я полтора года залечивал запястье, что было тяжело, но всё же — это опыт, который помог мне. Пытаюсь вернуться на прежний уровень. Посмотрим, смогу ли я это сделать.
Тело сейчас в порядке. Прошлый год был хорошим шагом в правильном направлении. Я просто надеюсь, что смогу продолжить эту тенденцию в этом году. Надеюсь, Australian Open на следующей неделе станет хорошим стартом для этого», — приводит слова Тима The Age.
Комментарии
- 11 января 2023
-
09:44
-
09:42
-
09:30
-
09:24
-
08:44
-
07:08
-
06:51
-
06:33
-
05:02
-
00:26
- 10 января 2023
-
23:55
-
22:54
-
22:06
-
19:51
-
18:22
-
17:52
-
16:27
-
15:24
-
14:02
-
13:24
-
12:12
-
11:47
-
11:32
-
11:22
-
11:03
-
10:55
-
10:49
-
10:12
-
09:58
-
09:42
-
09:41
-
09:25
-
09:23
-
09:05
-
08:49
Партнерский контент