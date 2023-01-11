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«Это опыт, который помог мне». Доминик Тим высказался о своей серьёзной травме

«Это опыт, который помог мне». Доминик Тим высказался о своей серьёзной травме
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим высказался о своей серьёзной травме, из-за которой был вынужден пропустить более года.

«Знаете, это был интересный опыт. Вероятно, ни один, даже самый лучший, спортсмен не пройдёт свою карьеру без серьёзной травмы. Я полтора года залечивал запястье, что было тяжело, но всё же — это опыт, который помог мне. Пытаюсь вернуться на прежний уровень. Посмотрим, смогу ли я это сделать.

Тело сейчас в порядке. Прошлый год был хорошим шагом в правильном направлении. Я просто надеюсь, что смогу продолжить эту тенденцию в этом году. Надеюсь, Australian Open на следующей неделе станет хорошим стартом для этого», — приводит слова Тима The Age.

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Теги Теннис ATP Доминик Тим •••

Заглавное фото: GETTY IMAGES

Источник: The Age

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