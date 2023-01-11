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Источник: Новак Джокович получил травму во время выставочного матча с Даниилом Медведевым

Источник: Новак Джокович получил травму во время выставочного матча с Даниилом Медведевым
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович получил травму во время выставочного матча с россиянином Даниилом Медведевым. Об этом сообщает издание ESPN.

Теннисисты сыграли лишь один сет, по ходу которого Джокович три раза брал медицинский тайм‑аут. Один из членов команды серба делал ему определённую процедуру для того, чтобы расслабить подколенное сухожилие. Проиграв первый сет со счётом 4:6, Новак снялся с матча из‑за повреждения подколенного сухожилия. Джоковича заменил испанец Пабло Андухар.

Напомним, 8 января Джокович выиграл турнир в Аделаиде, одержав волевую победу над американцем Себастьяном Кордой. После матча он говорил, что его беспокоили мышцы, отметив, что это не повод для беспокойства. Серб должен сыграть выставочный матч с Ником Кирьосом 13 января.

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