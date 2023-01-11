Директор AO: тех, у кого злой умысел в отношении Джоковича, вышвырнем с «Мельбурн Парка»

Директор Australian Open Крейг Тайли заявил, что организаторы турнира не потерпят каких бы то ни было злых умыслов и провокаций в адрес 21-кратного победителя турниров «Большого Шлема» Новака Джоковича, которого в прошлом году депортировали из Австралии из-за его нежелания вакцинироваться от COVID-19.

«Если они будут мешать кому-то получать удовольствие — бум, и их нет. Мы не потерпим их присутствия. Они могут вести себя спокойно, иначе мы их вышвырнем», — сказал Тайли в интервью Herald Sun.

Напомним, Джоковичу был закрыт въезд в Австралию на три года, однако пришедший этой осенью новый министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс снял данный запрет.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января.