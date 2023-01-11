Корда — о матче с Джоковичем: я был очень близок, но в то же время очень далеко
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Американский теннисист Себастьян Корда считает, что матч с Новаком Джоковичем в финале турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия), несмотря на поражение, поможет ему добиться прогресса в будущем.
Напомним, американец смог навязать ожесточённую борьбу легендарному сербу, уступив 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 4:6.
«Определённо у меня были шансы в матче с Надалем (в Индиан-Уэллсе в 2022-м. — Прим. «Чемпионата»), а сейчас с Джоковичем, но я ещё молод, и такие моменты только помогут мне двигаться вперёд настолько, насколько я учусь от них. Думаю, в целом есть много позитивных моментов, которые я могу почерпнуть из этого матча. Я был очень близок, но в то же время очень далеко», — приводит слова Корды ATP Tour.
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