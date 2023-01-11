Андрей Рублёв — Танаси Коккинакис: текстовая онлайн-трансляция турнира в Аделаиде

Сегодня, 11 января, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом в рамках второго круга турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдёт на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» и начнётся не ранее 11:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Танаси Коккинакисом.

В четвертьфинале победитель встречи сыграет с победителем пары Джэйсон Каблер (Австралия) — Миомир Кецманович (Сербия).

Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Рублёв сейчас занимает шестую строчку рейтинга, его лучшая позиция в рейтинге — пятая. Коккинакис находится на 110-й позиции, а в июне 2015 года поднимался на 69-ю, что и является его лучшей строчкой в карьере.