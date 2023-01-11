Дарья Касаткина прокомментировала свою первую победу в 2023 году

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своей первой победе в 2023 году. Россиянка обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:2, 7:5 в рамках второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
«Первая победа в году. Добротный матч, довольна результатом. Особенно порадовал второй сет, в котором шла упорная борьба и до концовки обе брали свою подачу. Готовлюсь к следующему матчу», — написала Касаткина в своём телеграм-канале.
В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с другой чешской теннисисткой — Петрой Квитовой.
Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.
- 11 января 2023
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:12
-
10:08
-
09:44
-
09:42
-
09:30
-
09:24
-
08:44
-
07:08
-
06:51
-
06:33
-
05:02
-
00:26
- 10 января 2023
-
23:55
-
22:54
-
22:06
-
19:51
-
18:22
-
17:52
-
16:27
-
15:24
-
14:02
-
13:24
-
12:12
-
11:47
-
11:32
-
11:22
-
11:03
-
10:55
-
10:49
-
10:12
-
09:58