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Дарья Касаткина прокомментировала свою первую победу в 2023 году

Дарья Касаткина прокомментировала свою первую победу в 2023 году
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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своей первой победе в 2023 году. Россиянка обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:2, 7:5 в рамках второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

«Первая победа в году. Добротный матч, довольна результатом. Особенно порадовал второй сет, в котором шла упорная борьба и до концовки обе брали свою подачу. Готовлюсь к следующему матчу», — написала Касаткина в своём телеграм-канале.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с другой чешской теннисисткой — Петрой Квитовой.

Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.

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