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Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина в паре вышли в полуфинал турнира Аделаида-2

Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина в паре вышли в полуфинал турнира Аделаида-2
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной одержали победу в четвертьфинальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Теннисистки обыграли пару Николь Меликар (США)/Саманта Стосур (Австралия).

Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Меликар и Стосур один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. Павлюченкова и Рыбакина восемь раз подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из 11.

В полуфинале Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина встретятся с парой Елена Остапенко (Латвия)/Людмила Киченок (Украина).

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