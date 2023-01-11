Доминик Тим — о предстоящем Australian Open: не знаю, насколько я хорош на данный момент

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим высказался о своих перспективах на предстоящем Australian Open.

«Это большая честь и большие возможности для меня. Я отлично поработал в прошлом году, а также готовился к этому турниру «Большого шлема», чтобы хотя бы иметь шанс нанести какой-то ущерб соперникам. Я готов участвовать в турнирах «Большого шлема», но не знаю, насколько я хорош на данный момент.



Очевидно, что очень сложно пройти далеко на мэйджоре. Все игроки на высоком уровне. Но посмотрим. У меня была хорошая подготовка. Я должен быть готов. Посмотрим, как пройдёт первый матч», — приводит слова Тима The Age.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января.