Доминик Тим — о предстоящем Australian Open: не знаю, насколько я хорош на данный момент
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим высказался о своих перспективах на предстоящем Australian Open.
«Это большая честь и большие возможности для меня. Я отлично поработал в прошлом году, а также готовился к этому турниру «Большого шлема», чтобы хотя бы иметь шанс нанести какой-то ущерб соперникам. Я готов участвовать в турнирах «Большого шлема», но не знаю, насколько я хорош на данный момент.
Очевидно, что очень сложно пройти далеко на мэйджоре. Все игроки на высоком уровне. Но посмотрим. У меня была хорошая подготовка. Я должен быть готов. Посмотрим, как пройдёт первый матч», — приводит слова Тима The Age.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января.
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