Андрей Рублёв вылетел из турнира в Аделаиде, проиграв 110-й ракетке мира
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Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проиграл австралийцу Танаси Коккинакису (110-я ракетка мира) в рамках второго круга турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Матч проходил на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв».
Танаси Коккинакис обыграл Рублёва со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Рублёва 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного. Коккинакис 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных.
В четвертьфинале Коккинакис встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Турнир продлится до 14 января. Призовой фонд соревнования составил $ 642 735.
Аделаида-2 (м). 2-й круг
11 января 2023, среда. 11:40 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|3
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|3
|6
110
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Комментарии
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