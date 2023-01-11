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Андрей Рублёв вылетел из турнира в Аделаиде, проиграв 110-й ракетке мира

Андрей Рублёв вылетел из турнира в Аделаиде, проиграв 110-й ракетке мира
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Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проиграл австралийцу Танаси Коккинакису (110-я ракетка мира) в рамках второго круга турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Матч проходил на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв».

Танаси Коккинакис обыграл Рублёва со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Рублёва 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного. Коккинакис 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных.

В четвертьфинале Коккинакис встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Турнир продлится до 14 января. Призовой фонд соревнования составил $ 642 735.

Аделаида-2 (м). 2-й круг
11 января 2023, среда. 11:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Танаси Коккинакис
110
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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