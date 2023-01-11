Елена Веснина поделилась солнечными фотографиями с Красной Поляны

Российская теннисистка Елена Веснина, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 36-летняя спортсменка поделилась фотографией с курорта Красная Поляна.

«Каждый раз, приезжая на Красную Поляну, заново влюбляюсь в горы. Моё место силы. Снег наконец выпал и можно смело кататься», — подписала фото Веснина.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕСНИНОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕСНИНОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕСНИНОЙ

Отметим, что официально профессиональную карьеру Елена не завершила и ещё может вернуться на турниры WTA и «Шлемы». Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв.