«Он находится не в своей тарелке». Андрей Чесноков — о последних результатах Рублёва

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал последние неутешительные результаты Андрея Рублёва (шестая ракетка мира).

«Результаты последних матчей говорят о том, что он находится не в своей тарелке. Соперники, которые ему достались в первых кругах, это тоже не подарок, с ними надо было отработать по максимуму, а в первом круге это не всегда просто сделать. Уверенности такие результаты точно не дают, наоборот, добавят дискомфорта перед Открытым чемпионатом Австралии. Я думаю, если бы он сегодня выиграл, то это дало бы ему уверенность на остаток турнира и на следующий турнир.



Не знаю, в каком Рублёв подойдёт настроении к Открытому чемпионату Австралии, но для того, чтобы далеко проходить, нужно не только находиться в хорошей форме, но и иметь определённую удачу по сетке. Если ему попадётся сильный несеяный игрок, например Себастьян Корда, который на прошлой неделе вышел в финал в Аделаиде, то будет трудно предугадать, чем закончится матч», — приводит слова Чеснокова ТАСС.