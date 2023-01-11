Новак Джокович рассказал о важных для него беседах с Диего Марадоной и Майклом Джорданом

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал о том, почему он считает важным общаться с спортсменами из других видов спорта, упомянув важные для него беседы с Диего Марадоной и Майклом Джорданом.
«Всегда интересно получить представление о рутине других спортсменов: как они воспринимают вещи, как они тренируются и восстанавливаются, их подход и так далее. Между различными видами спорта много точек соприкосновения, поэтому мне любопытно, чтобы я мог что-то внедрить в свой образ жизни. Как профессиональный спортсмен вы всегда должны стремиться к развитию, потому что застой означает регресс.
Многие спортсмены повлияли на меня. Конечно, Коби Брайант. Я хорошо знал Диего Марадону, мы много раз говорили о жизни и спорте, и я получил несколько полезных советов. То же самое касается Майкла Джордана. Если говорить о теннисе, то Пит Сампрас, Андре Агасси и Борис Беккер были моими тренерами. Я ценю историю каждого вида спорта и всё, что сделали великие в прошлом, чтобы сделать спорт глобальным», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
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