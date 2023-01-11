Дэвенпорт — о Гауфф: для неё нет предела, её потенциал с годами будет расти
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Линдсей Дэвенпорт верит в потенциал своей соотечественницы, 18-летней Кори Гауфф.
«Я действительно считаю, что для неё нет предела. Её потенциал, я думаю, будет продолжать расти с годами.
Её форхенд временами очень хорош. Разумеется, это не является её главной силой прямо сейчас, но я думаю, что также одна из её сильных сторон — это то, как она перемещается по корту. Думаю, её подача стала намного, существенно лучше. Более стабильна», — сказала Дэвенпорт в интервью Tennis.com.
Напомним, 8 января Гауфф стала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия), уверенно победив в финале испанку Ребеку Масарову — 6:1, 6:1.
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