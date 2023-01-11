Наоми Осака объявила, что беременна

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака сообщила, что ждёт ребёнка. Осака намерена вернуться в теннис после родов.
Фото: из личного архива Наоми Осаки
«Последние несколько лет были, мягко говоря, интересными, но я думаю, что эти самые сложные времена в жизни могут быть и самыми весёлыми. Эти несколько месяцев вдали от спорта действительно подарили мне новую любовь и признательность к игре, которой я посвятила всю свою жизнь. Я понимаю, что жизнь коротка, и не принимаю никакие моменты как должное, каждый день – это новое благословение и приключение.
Я знаю, что мне так многого стоит ожидать от будущего, но чего я с нетерпением жду, так это того, что мой ребёнок посмотрит один из моих матчей и скажет кому-нибудь: «Это моя мама».
2023 год будет годом, полным уроков для меня, и я надеюсь, что мы увидимся, ребята, в начале следующего, потому что я буду в Австралии в 2024-м. Люблю вас всех бесконечно!
P. S. Не думаю, что в жизни есть абсолютно правильный путь, но я всегда чувствовала, что если вы двигаетесь вперёд с благими намерениями, то в конце концов найдёте свой путь», — написала Осака в своих социальных сетях, приложив снимок УЗИ.
- 11 января 2023
-
21:45
-
20:29
-
20:26
-
18:51
-
18:26
-
18:04
-
16:42
-
16:20
-
16:00
-
15:11
-
14:54
-
14:53
-
14:02
-
13:38
-
12:40
-
12:26
-
11:51
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:12
-
10:08
-
09:44
-
09:42
-
09:30
-
09:24
-
08:44
-
07:08
-
06:51
-
06:33
-
05:02
-
00:26
- 10 января 2023
-
23:55
-
22:54