Джокович: плачу каждый раз, когда уезжаю из дома. Иногда хочется, чтобы всё было иначе

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович трогательно высказался о трудностях, которые накладывает карьера теннисиста на личную жизнь.

«Это нелегко, нет универсального решения. Как и всем, кто много путешествует по работе, мне сложно часто видеться с женой и детьми, родителями, братьями… У меня не получается проводить с семьёй столько времени, сколько хотелось бы – например, сейчас я больше месяца пробуду в Австралии. Это больно, я плачу каждый раз, когда уезжаю из дома. Иногда мне хотелось бы, чтобы всё было по-другому, но опять же, я очень благодарен за всё, что дала мне жизнь. Мои трудности ничто по сравнению с тем, через что проходят другие люди.

Стараюсь помнить об этом, но всё равно очень сильно скучаю по семье. Я всё время ищу этот баланс вместе с женой – иногда получается, иногда нет. В жизни всегда так, постоянно чередуются чёрные и белые полосы, но самое главное – оставаться верным себе и делать всё возможное, чтобы приспособиться к обстоятельствам», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Напомним, у Новака и его супруги Елены двое детей — сын Стефан и дочь Тара.