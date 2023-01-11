Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В ФТР высказались о неудачном старте сезона для Андрея Рублёва

В ФТР высказались о неудачном старте сезона для Андрея Рублёва
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал два поражения подряд первой ракетки России Андрея Рублёва на старте сезона-2023. Рублёв потерпел поражения от испанца Роберто Баутиста-Агута и австралийца Танаси Коккинакиса.

«Начало сезона. Все только входят в сезон. У каждого свой стиль подготовки. К сожалению, Андрею не удалось сыграть весь матч на своём уровне, не удалось победить. Во втором сете он сыграл в свою игру. В решающей партии его соперник оказался сильнее.

Все по-разному готовятся и входят в сезон. Все играют первые матчи, делать выводы ещё некорректно. Все готовятся к следующим турнирам. Каждый входит в сезон по-разному, по нескольким первым матчам делать выводы сейчас сложно», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Рублёв проиграл первый же матч в статусе лидера российского тенниса любимцу австралийцев Рублёв проиграл первый же матч в статусе лидера российского тенниса любимцу австралийцев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023