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Стало известно, на каком турнире состоится возвращение Карлоса Алькараса

Стало известно, на каком турнире состоится возвращение Карлоса Алькараса
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Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас подтвердил своё участие в грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Бразилия), который пройдёт с 13 по 19 февраля.

Отметим, что для снявшегося из-за травмы с Открытого чемпионата Австралии – 2023 Алькараса соревнования в Бразилии станут первым официальным стартом в текущем сезоне.

19-летний Алькарас неожиданно снялся с Australian Open – 2023 из-за травмы ноги, которую, как выяснилось позднее, он получил в тренировочном матче с 15-летним теннисистом Дарвином Бланшем.

В прошлом сезоне Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Алькарас начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на первое место. Это лучший показатель в истории тура для первой ракетки мира по итогам года.

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