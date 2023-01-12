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Хачанов уступил Дрэйперу и не смог пробиться в 1/2 финала Аделаиды-2

Хачанов уступил Дрэйперу и не смог пробиться в 1/2 финала Аделаиды-2
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20-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира ATP-250 Аделаида-2 (Австралия). В четвертьфинальном матче россиянин уступил британцу Джеку Дрэйперу со счётом 4:6, 6:7(3).

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Хачанов выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-поинт из двух. Доэйпер, который занимает 40-е место в рейтинге ATP, подал 10 эйсов, три раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-поинта из шести.

Отметим, что теннисисты встречались между собой неделю назад на турнире Аделаида-1. Тогда победу праздновал именно россиянин.

Действующим чемпионом этого турнира является представитель Австралии Танаси Коккинакис.

Аделаида-2 (м). 1/4 финала
12 января 2023, четверг. 03:40 МСК
Джек Дрэйпер
40
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 3  
         
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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