Павел Котов не смог пробиться в основную часть Australian Open

Российский теннисист Павел Котов уступил представителю США Эрнесто Эскобедо в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на хардовом покрытии.



Эскобедо оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету американского теннисиста один эйс, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.