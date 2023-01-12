Павел Котов не смог пробиться в основную часть Australian Open
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Российский теннисист Павел Котов уступил представителю США Эрнесто Эскобедо в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на хардовом покрытии.
Эскобедо оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету американского теннисиста один эйс, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.
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