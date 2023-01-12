Дарья Касаткина обыграла Петру Квитову в матче 3-го круга турнира Аделаида-2

Теннисистка из России Дарья Касаткина одержала победу во втором раунде турнира Аделаида-2. Спортсменка обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. За это время Касаткина сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из десяти заработанных брейк-пойнтов. Квитова, в свою очередь, два раза подала навылет, сделала семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
Основная сетка турнира стартовала 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.
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