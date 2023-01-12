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Российские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open

Российские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open
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Организаторы Australian Open опубликовали сетку мужского турнира. Российские теннисисты узнали своих соперников на старте соревнований.

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев встретится в матче первого круга со Маркосом Хироном, представляющим США. В эту же часть сетки попал россиянин Карен Хачанов. Он на старте турнира сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом.

В верхней части сетки испанец Рафаэль Надаль сыграет с Джеком Дрэйпером из Великобритании. В свою очередь, первая ракетка России Андрей Рублёв начнёт турнир матчем с представителем Австрии Домиником Тимом, а Аслан Карацев — встречей с Григором Димитровым из Болгарии. Роману Сафиуллину достался Ник Кирьос.

Australian Open – 2023 пройдёт стартует 19 января и продлится до 29-го числа того же месяца.

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