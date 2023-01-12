Шнайдер без особых проблем обыграла Тихонову и вышла в основную часть Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер смогла выйти в основную часть Открытого чемпионата Австралии. В финальном раунде она обыграла соотечественницу Анастасию Тихонову со счётом 6:2, 6:1.



Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время Шнайдер сделала два эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тихоновой две подачи навылет, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.



Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла Даниэль Коллинз.

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