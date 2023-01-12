Вероника Кудерметова — Даниэль Коллинз: текстовая онлайн-трансляция матча Аделаиды

Сегодня, 12 января, российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с американкой Даниэль Коллинз в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдёт на шоукорте стадиона «Мемориал Драйв» и начнётся не ранее 10:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Вероникой Кудерметовой и Даниэль Коллинз.



В полуфинале победительница встретится с триумфатором пары Каролин Гарсия (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Единственная встреча между Кудерметовой и Коллинз состоялась в 2021 году на турнире WTA-1000 в Майами. Получившая 32-й номер посева Кудерметова тогда обыграла Коллинз во втором круге (в стартовом для себя матче) со счётом 6:3, 6:2.