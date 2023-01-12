Полина Кудерметова уверенно вышла в основную часть Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова уверенно обыграла американку Айшу Мухаммад в финале квалификации в основную часть Открытого чемпионата Австралии.

Кудерметова одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. На счету Мухаммад два эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Полина Кудерметова дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла Даниэль Коллинз.