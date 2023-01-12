Дарья Касаткина прокомментировала победу над Петрой Квитовой в 1/4 финала Аделаиды

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Россиянка обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
«Когда я проиграла тот гейм, в котором была всего в одном очке от победы, у меня в голове был ураган. Но я знала, что с Петрой счёт не имеет значения. Вы всегда должны быть готовыми ко всему, потому что она борется до конца, она очень агрессивна. Она может реализовать несколько виннеров и вернуться в игру. Я очень довольна выступлением и тем, как сосредоточенно сыграла на тай-брейке», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Паула Бадоса (Испания).
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