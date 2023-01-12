Стала известна соперница Дарьи Касаткиной в полуфинале турнира Аделаида-2

Испанская теннисистка Паула Бадоса (11-я ракетка мира) обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (15-я ракетка мира) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
Паула Бадоса одержала победу со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. На счету бразильской теннисистки три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Бадоса шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 возможных.
В полуфинале Паула Бадоса сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (восьмая ракетка мира). Матч состоится 13 января не ранее 3:00 мск.
Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис.
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