Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Петрой Квитовой в четвертьфинале Аделаиды
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Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Россиянка обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Дарья Касаткина — Петра Квитова.
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В полуфинале Касаткина сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвертьфинале обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.
Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.
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