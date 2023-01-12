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Дрэйпер — о победе над Хачановым: таким ребятам, как Карен, нельзя ничего отдавать

Дрэйпер — о победе над Хачановым: таким ребятам, как Карен, нельзя ничего отдавать
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Британец Джек Дрэйпер прокомментировал победу над 20-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым в четвертьфинальном матче хардового турнира ATP-250 в Аделаиде.

Встреча завершилась в пользу британского теннисиста со счётом 6:4, 7:6(3). Дрэйпер взял реванш за поражение на прошлой неделе на турнире Аделаида-1. Тогда победу праздновал именно россиянин.

«Таким ребятам, как Карен, нельзя ничего отдавать – иначе он возьмёт всё в свои руки и выиграет. Он очень агрессивен, очень мощно подаёт. На задней линии он всегда в атаке, и если ты не готов ему соответствовать, он захватит контроль. В этот раз у меня лучше получилось навязывать свою игру, чем на прошлой неделе», — приводит слова Дрэйпера официальный сайт ATP.

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