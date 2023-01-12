Жюстин Энен: Джокович — безоговорочный фаворит Australian Open

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Жюстин Энен оценила перспективы Новака Джоковича на грядущем Australian Open.



«Джокович голоден. Я считаю, что здесь он, как и на многих других «Больших шлемах», будет безоговорочным фаворитом. В последние годы он демонстрирует голод до побед, которым мало кто когда-либо обладал. Но в этот раз у него ещё есть желание взять реванш, потому что последние полтора года по разным причинам получились для него очень сложными.



Он шёл за календарным «Большим шлемом», и в 2021-м остановился в шаге. Потом была эта история с Australian Open, его решение не прививаться, которое привело к изоляции от тура. Это было его личное решение, и мы должны его уважать. И он принял последствия своего решения. Когда он мог играть, он был очень хорош.



В 2023-м он в идеальной физической форме, и у него есть желание что-то доказать. Так что, да, он фаворит.

Произойти может многое, но я считаю, что на этом турнире будет Джокович и будут все остальные. Джокович – безоговорочный фаворит», – приводит слова Энен Eurosport.