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Анна Блинкова уверенно обыграла Юлию Путинцеву и вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Анна Блинкова уверенно обыграла Юлию Путинцеву и вышла в полуфинал турнира в Хобарте
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Российская теннисистка Анна Блинкова (72-я в мировом рейтинге) обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (51-я в мировом рейтинге) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дэмейн Теннис-Центр».

Блинкова одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. На счету Путинцевой два эйса, одна двойная ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 11. Анна Блинкова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнтов из восьми возможных.

В полуфинале Блинкова сыграет с победительницей пары Лорен Дэвис (США) — Синьюй Ван (Китай). Турнир продлится до 14 января. Призовой фонд турнира составил $ 259 303.

Хобарт. 1/4 финала
12 января 2023, четверг. 10:50 МСК
Анна Блинкова
72
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Юлия Путинцева
51
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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