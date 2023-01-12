Россиянин, уступивший в квалификации AO, попал в основную сетку турнира как «лаки-лузер»

Российский теннисист Павел Котов, уступивший в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии, попал в основную сетку турнира как «лаки-лузер» — вместо одного из снявшихся игроков.

В финальном матче кфалификации Котов уступил американскому теннисисту Эрнесто Эскобедо со счётом 6:3, 7:6 (7:5).



Теперь 24-летнего российского теннисиста ожидает матч с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.



В основной сетке Australian Open – 2023 Россию представят 20 теннисистов — 6 мужчин и 14 женщин. Турнир в Мельбурне стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.

Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.

