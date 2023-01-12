Кудерметова обыграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинальном матче россиянка одержала волевую победу над американкой Даниэль Коллинз (14-е место в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1. Матч проходил на шоукорте стадиона «Мемориал Драйв».

Общая продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Коллинз пять эйсов, четыре ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.



В полуфинале Кудерметова встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария).