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Кудерметова обыграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Кудерметова обыграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Аделаиде
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Девятая ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинальном матче россиянка одержала волевую победу над американкой Даниэль Коллинз (14-е место в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1. Матч проходил на шоукорте стадиона «Мемориал Драйв».

Общая продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Коллинз пять эйсов, четыре ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

В полуфинале Кудерметова встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Аделаида-2 (ж). 1/4 финала
12 января 2023, четверг. 10:35 МСК
Даниэль Коллинз
14
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 1
4 		7 7 6
         
Вероника Кудерметова
9
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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