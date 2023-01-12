Кудерметова обыграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Аделаиде
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Девятая ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинальном матче россиянка одержала волевую победу над американкой Даниэль Коллинз (14-е место в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1. Матч проходил на шоукорте стадиона «Мемориал Драйв».
Общая продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Коллинз пять эйсов, четыре ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
В полуфинале Кудерметова встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария).
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