Андрей Чесноков оценил сетку Даниила Медведева на Australian Open — 2023

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил сетку Даниила Медведева на грядущем Открытом чемпионате Австралии.

«Медведев хорошо играет на Australian Open — два года подряд доходит до финала. Самое главное, что у него есть уверенность. Да, недавно Даниил проиграл Джоковичу в двух сетах. Но по игре видно, что в хорошей форме. Как мне кажется, может претендовать на определённые высоты. В первом круге спокойно должен проходить Гирона.



Хуркач в четвёртом круге? Поляк ещё должен дойти до этого раунда. Он неудобный и неприятный соперник для Медведева. Хуркач уже несколько раз обыгрывал российского теннисиста. Сначала нужно посмотреть, как они сыграют первый круг. Одно дело — Аделаида или Окленд, другое — Australian Open. Другая атмосфера, солнце, корты и публика — всё другое.



В четвертьфинале возможна встреча Медведев — Надаль. В первой половине сезона — ещё до Уимблдона — это был очень сильный Рафа. Настоящая первая ракетка мира. А потом вообще ничего не показал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В основной сетке Australian Open – 2023 Россию представят 20 теннисистов — 6 мужчин и 14 женщин. Турнир в Мельбурне стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.