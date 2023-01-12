Бадоса — о предстоящем матче с Касаткиной: постараюсь быть агрессивнее

11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась ожиданиями от игры против россиянки Дарьи Касаткиной (8-е место рейтинга WTA) в рамках полуфинального матча хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
«В последних наших встречах я много ошибалась. А у неё такая игра – она старается, чтобы ты ошибалась. Так что я постараюсь меньше ошибаться, быть агрессивнее. Надеюсь, сработает», — сказала Бадоса на пресс-конференции.
В завершившемся сегодня четвертьфинальном матче Бадоса обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (15-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Касаткина в четвертьфинале одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
В двух последних личных встречах победу одерживала российская теннисистка. Полуфинальный матч турнира в Аделаиде между Касаткиной и Бадосой состоится завтра, 13 января.
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