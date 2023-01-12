В ФТР назвали интересными матчи российских теннисистов в первом круге Australian Open
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал итоги жеребьёвки Australian Open — 2023 для российских теннисистов.
«Все матчи первого круга для наших ребят: Кирьос, Тим, Димитров — это соперники, имеющие опыт больших побед. Матчи с ними всегда вызывают интерес у болельщиков тенниса. Я бы не стал особо гадать про удачность жребия, потому что его не выбирают. Все игроки выходят на корт с желанием победить», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В основной сетке Australian Open – 2023 Россию представят 20 теннисистов — шесть мужчин и 14 женщин. Турнир в Мельбурне стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.
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