В ФТР назвали интересными матчи российских теннисистов в первом круге Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал итоги жеребьёвки Australian Open — 2023 для российских теннисистов.

«Все матчи первого круга для наших ребят: Кирьос, Тим, Димитров — это соперники, имеющие опыт больших побед. Матчи с ними всегда вызывают интерес у болельщиков тенниса. Я бы не стал особо гадать про удачность жребия, потому что его не выбирают. Все игроки выходят на корт с желанием победить», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В основной сетке Australian Open – 2023 Россию представят 20 теннисистов — шесть мужчин и 14 женщин. Турнир в Мельбурне стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.