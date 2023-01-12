Ольховский считает, что Полина Кудерметова может далеко пройти на Australian Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии.

«Я думаю, что нашим теннисисткам досталась неплохая сетка. Сейчас в женском туре все соперницы примерно равны, так что шансы есть у всех. Хочу отметить Полину Кудерметову, она молодец, хорошо прошла квалификацию и впервые попала в основную часть турнира „Большого шлема“. Она может показывать очень хороший теннис, но у нее были проблемы со стабильностью. При той скорости и ударах, что у нее есть, она может реально далеко пройти на турнире», — цитирует Ольховского ТАСС.

Полина Кудерметова, успешно прошедшая квалификацию Australian Open, встретится в первом круге турнира с австралийкой Оливией Гадеки, которая получила уайлд-кард.