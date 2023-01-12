Надаль уступил Хуркачу в тренировочном матче перед Открытым чемпионатом Австралии
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача в тренировочном матче перед Открытом чемпионатом Австралии.
Поляк оказался сильнее своего соперника со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Встреча прошла на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.
Рафаэль Надаль будет защищать титул Открытого чемпионата Австралии. В предыдущем розыгрыше турнира в финале он победил россиянина Даниила Медведева. В первом круге испанец встретится с британцем Джеком Дрэйпером.
Ранее Надаль участвовал в командном турнире United Cup в составе национальной сборной. Испании не удалось выйти в плей-офф соревнований. Сам Надаль уступил в обоих сыгранных им матчах.
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