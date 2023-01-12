Тарпищев: сетка AO у женщин сложная. 2 наши теннисистки могут встретиться на ранней стадии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии у женщин. По её итогам две спортсменки из десятки мирового рейтинга: Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова — могут встретиться друг с другом уже в четвёртом круге.
«У нас 14 человек у женщин в основной сетке, и представительство может ещё увеличиться за счёт лаки-лузеров. Так что тут грех жаловаться. Хотя сетка по сравнению с предыдущими годами не безобразная, но сложная. Теоретически две наших теннисистки из первой десятки попадают друг на друга на ранней стадии.
В целом у женщин 15 примерно одинаковых по силе игроков, и предсказать победителя сложно. Серьезные разборки могут начаться с первых кругов», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
- 12 января 2023
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