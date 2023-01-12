Поражение Хачанова и триумф Коккинакиса в видеообзоре четвертьфиналов Аделаиды-2

На турнире категории ATP-250 завершились четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч и видеообзором игрового дня.

20-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира ATP-250 Аделаида-2 (Австралия). В четвертьфинальном матче россиянин уступил британцу Джеку Дрэйперу со счётом 4:6, 6:7(3). Австралиец Танаси Коккинакис в другом четвертьфинале одолел представителя Сербии Миомира Кецмановича — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Испанец Роберто Баутиста-Агут расправился со своим соотечественником Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:3, 6:2, а корейский игрок Квон Сон У оказался сильнее шведа Микаэля Имера — 6:1, 6:2.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Действующим чемпионом этого турнира является представитель Австралии Танаси Коккинакис.