Хуркач поделился фото с Надалем с центрального корта Australian Open

Польский теннисист Хуберт Хуркач опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал свежий снимок с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. Теннисисты провели тренировочный матч перед Открытым чемпионатом Австралии.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ХУБЕРТА ХУРКАЧА
«Спасибо за отличную игру, Рафа! Хорошо вернуться в Мельбурн», — написал польский теннисист в социальных сетях.
Поляк оказался сильнее своего соперника со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Встреча прошла на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.
Рафаэль Надаль будет защищать титул Открытого чемпионата Австралии. В предыдущем розыгрыше турнира в финале он переиграл россиянина Даниила Медведева. В первом круге испанец сойдётся с британцем Джеком Дрэйпером. Хуберту Хуркачу предстоит провести матч с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.
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