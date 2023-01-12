Ольховский: Сафиуллин может побороться с Кирьосом, Медведев и Хачанов — фавориты своих пар

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мыслями об итогах жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии среди мужчин.

«У [Романа] Сафиуллина очень сложный соперник. [Ник] Кирьос будет фаворитом в их матче, но Роман может побороться. Очень интересная встреча будет у Аслана Карацева с [Григором] Димитровым. Мы знаем, что когда Аслан в хорошей форме, он может победить практически любого соперника.

[Даниил] Медведев и [Карен] Хачанов будут фаворитами в своих парах, а Рублёву достался Тим — но Андрей, несмотря на свои поражения в этом сезоне, тоже будет фаворитом, потому что Тим практически не проводил подготовку к турниру. Также хочу отметить матч Рафаэля Надаля с Джэком Дрейпером. Это мощный игрок и он может доставить Надалю много неприятностей», — цитирует Ольховского ТАСС.

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев встретится в матче первого круга с Маркосом Гироном, представляющим США. В эту же часть сетки попал россиянин Карен Хачанов, который на старте турнира сыграет с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.