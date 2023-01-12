Экс четвёртая ракетка мира: Дрэйперу нечего терять в матче с уязвимым Надалем на AO

Бывшая четвёртая ракетка мира, а ныне телеэксперт Тим Хенман поделился мнением о матче первого круга Открытого чемпионата Австралии между испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

«Для Джека это отличная возможность. После того, как я увидел поражение Надаля от Норри на United Cup, справедливо сказать, что Рафа уязвим. В последнее время он не выигрывает много встреч. Рафа уступил в обоих своих матчах на United Cup.

Я уверен, что Надаль невероятно усердно работал на тренировках, но нужно ещё подтвердить это на корте — а вот Джек явно хорошо играет в Аделаиде на этой неделе. Для Дрэйпера это будет встреча с одним из лучших игроков в истории, так что ему явно будет нечего терять в матче с Надалем», — цитирует Хенмана Eurosport.