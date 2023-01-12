Виландер: только один теннисист может помешать Джоковичу выиграть Australian Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о фаворитах Открытого чемпионата Австралии, который стартует 16 января.

«Я бы назвал Новака фаворитом среди остальных теннисистов в сетке. Единственный, у кого есть шанс помешать Джоковичу выиграть титул — Рафаэль Надаль. Конечно, Маттео Берреттини или Александр Зверев могут сделать 50 эйсов в одном матче, и тогда никто не остановит их, но это маловероятно.



Если не произойдёт ничего сверхъестественного, Новак обыграет любого. Рафа, возможно, мог бы забраться Джоковичу в голову, но ему ещё нужно дойти до матча с сербом — ведь Надаль сейчас может уступить 15 или 20 игрокам тура» — сказал Виландер в своём подкасте.