Виландер: только один теннисист может помешать Джоковичу выиграть Australian Open
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о фаворитах Открытого чемпионата Австралии, который стартует 16 января.
«Я бы назвал Новака фаворитом среди остальных теннисистов в сетке. Единственный, у кого есть шанс помешать Джоковичу выиграть титул — Рафаэль Надаль. Конечно, Маттео Берреттини или Александр Зверев могут сделать 50 эйсов в одном матче, и тогда никто не остановит их, но это маловероятно.
Если не произойдёт ничего сверхъестественного, Новак обыграет любого. Рафа, возможно, мог бы забраться Джоковичу в голову, но ему ещё нужно дойти до матча с сербом — ведь Надаль сейчас может уступить 15 или 20 игрокам тура» — сказал Виландер в своём подкасте.
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