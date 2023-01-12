Джокович и Шварцман повторили эпизод с Месси и Вегорстом с ЧМ-2022

Сербский теннисист Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман воссоздали эпизод, произошедший во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после четвертьфинальной встречи с Нидерландами в грубой форме высказался в адрес форварда оранжевых Ваута Вегорста.

«На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок», — сказал Месси в прямом эфире TyC Sport. После этого фраза аргентинского игрока стала вирусной. Джокович и Шварцман решили повторить ситуацию между Лионелем и Вегорстом. Диего опубликовал видео в социальных сетях.

Месси в том матче отметился голом с пенальти, а также результативным пасом. Вегорст стал первым футболистом в истории оранжевых, который забил два гола после выхода на замену в игре чемпионата мира. Аргентина одолела в финале Францию и стала чемпионом, а Лионеля признали лучшим игроком мирового первенства.