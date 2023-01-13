Анисимова: если стану успешной, хочу написать книгу или снять фильм о себе

Американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о желании снять фильм про свою жизнь.

«Если я стану очень успешной, то однажды хотела бы рассказать всю историю своей жизни и детства – все, через что я прошла. Может быть, напишу книгу. Хотя я бы больше склонялась к чему-то вроде фильма. Это было бы классно. Многие обо мне ничего не знают, потому что я особо не распространяюсь. Но однажды я бы хотела все рассказать», — приводит слова Анисимовой пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге Australian Open Аманда Анисимова сойдётся с представительницей Украины Мартой Костюк. Это будет первая встреча теннисисток друг с другом. Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.