Дрэйпер эмоционально высказался о встрече с Надалем в первом круге Australian Open
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Британский теннисист Джек Дрэйпер прокомментировал результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии, согласно которым в первом круге ему предстоит встретиться с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.
«Я испытываю много эмоций, думая о том, чтобы сыграть с Надалем на Открытом чемпионате Австралии, но пока что я всё равно должен хорошо выступить на турнире этой недели, в Аделаиде. Что бы ни случилось, для меня это будет особенная игра.
Я всё ещё очень молод, не сыграл много матчей, так что это серьёзный опыт и большая возможность встретиться с Рафой на огромной арене. Я просто буду стараться играть хорошо и делать всё, что в моих силах», — сказал Дрэйпер на пресс-конференции на турнире в Аделаиде.
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