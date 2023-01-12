Вероника Кудерметова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-500 в Аделаиде

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинальном матче россиянка одержала волевую победу над американкой Даниэль Коллинз (14-е место в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1.
«Я очень довольна выступлением, потому что матч с самого начала был очень сложным. Не знаю, показала ли я лучший теннис, но с психологической точки зрения была на максимуме, потому что старалась бороться и полностью выложиться. Это не просто тренировка перед «Большим шлемом». Я хочу оставить на корте все», — цитирует Кудерметову пресс-служба WTA.
В полуфинале Кудерметова встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая в другом матче 1/4 финала одолела француженку Каролин Гарсию.
- 12 января 2023
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