Веснина объяснила, в каком случае Медведев может выиграть Australian Open — 2023

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина назвала условия для победы российского теннисиста Даниила Медведева на Australian Open.
«Для Медведева сложился благоприятный жребий. Ему повезло, что до финала он не встретится с Джоковичем и с Кирьосом. Эта участь упала на Сафиуллина — он уже в первом круге будет играть с Ником.
Для Даниила важно, чтобы он набрал свою лучшую форму к четвертьфиналу и полуфиналу. Необходимо экономить силы, не проводить длительные матчи на жаре — всё в совокупности может дать о себе знать в последних кругах турнира. Медведев может претендовать на титул почти на любом турнире, в котором участвует. Но всё зависит только от одного — от формы Дани. Надеюсь, он её найдёт и заберёт титул в Австралии», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 12 января 2023
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