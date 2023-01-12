Веснина объяснила, в каком случае Медведев может выиграть Australian Open — 2023

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина назвала условия для победы российского теннисиста Даниила Медведева на Australian Open.

«Для Медведева сложился благоприятный жребий. Ему повезло, что до финала он не встретится с Джоковичем и с Кирьосом. Эта участь упала на Сафиуллина — он уже в первом круге будет играть с Ником.



Для Даниила важно, чтобы он набрал свою лучшую форму к четвертьфиналу и полуфиналу. Необходимо экономить силы, не проводить длительные матчи на жаре — всё в совокупности может дать о себе знать в последних кругах турнира. Медведев может претендовать на титул почти на любом турнире, в котором участвует. Но всё зависит только от одного — от формы Дани. Надеюсь, он её найдёт и заберёт титул в Австралии», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.