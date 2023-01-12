ITF и компания Пике расторгли соглашение по Кубку Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF) и компания Kosmos испанского футболиста Жерара Пике разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса. Об этом сообщает французское издание 2Playbook, ссылаясь на источник.

Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. По информации источников, компания Пике обязана была оплачивать каждый розыгрыш Кубка Дэвиса, внося денежные средства в размере € 40 млн евро. Однако во время пандемии условия были пересмотрены.

От Kosmos поступали выплаты в € 10 и 19 млн. В Международной федерации тенниса надеялись, что к 2023 году выплаты вновь будут поступать в прежних размерах, однако этого не произошло. Стороны не пришли к компромиссу и разорвали контракт.

«ITF подтверждает, что сотрудничество с Kosmos по проведению Кубка Дэвиса завершено. Несмотря на это, все запланированные соревнования этого года будут проведены, а финал состоится в Малаге в ноябре 2023-го. ITF заключила выгодную сделку в 2018 году, которая привела к увеличению количества участников, призового фонда и интереса к Кубку Дэвиса, а также обеспечила финансирование для поддержки развития нашего вида спорта.

Теперь мы сосредоточены на проведении ещё одного розыгрыша турнира и росте интереса к крупнейшему ежегодному международному соревнованию в спорте», — говорится в заявлении ITF.

Победителем Кубка Дэвиса — 2022 является сборная Канады.